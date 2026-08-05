Сибіга пригрозив КНДР військовою відповіддю на розгортання ракетних систем в Росії

Якщо пускові установки балістичних ракет з КНДР будуть розгорнуті на території РФ, вони одразу стануть легітимною ціллю для знищення.

Якщо Північна Корея привезе свої ракетні установки в Росію, ця техніка стане законною військовою ціллю для сил оборони України. Про заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на прескофнеренції у Києві.

"Скажу, що має бути зроблено. Перш за все, ці установки, якщо вони будуть розгорнуті, мають бути знищені. І вони стають одразу ціллю, легітимною і військовою ціллю. Тому, відповідно, буде реакція наших військових", - повідомив Сибіга.

Як додав міністр, відомо про посилення взаємодії між Москвою і Пхеньяном. Це несе виклики й загрози також і для Індо-Тихоокеанського регіону.

Відео дня

Глава МЗС зазначив, що Україна перебуває у контакті з такими союзниками як Японія і Південна Корея, бо взаємодія між РФ і КНДР створює безпекові ризики.

За його словами, на дипломатичному рівні треба посилювати санкції і подальшу ізоляцію режиму у Пхеньяні, об’єднувати зусилля міжнародної спільноти для подальшого тиску для закінчення російської війни й зупинки агресії Росії проти України.

Росія і КНДР

Як повідомляв УНІАН, раніше представник військової розвідки України Андрій Черняк відзначив, що на заході Росії почали розгортати північнокорейську ракетну частину і, швидше за все, вона може бути оснащена 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками для завдання ударів по Україні.

Також раніше повідомлялося, що КНДР може направити на фронт в Україні нову партію з 30 тисяч військовослужбовців для безпосередньої участі у війні.

Вас також можуть зацікавити новини: