Болгарин за 39 днів об'їхав на велосипеді Чорне море

Болгарин В’ячеслав СТОЯНОВ, що народився в Криму, об`їхав на велосипеді Чорне море за 39 днів.

Про це сам В.СТОЯНОВ повідомив в електронному листі незалежній онлайн-газеті "Новый Севастополь".

Велосипедист поінформував, що «екологічну велосипедну експедицію навколо Чорного моря «Життя без сміття» успішно завершено. Поставлено рекорд об`їзду Чорного моря на велосипеді від Варни до Варни (Болгарія) – 5100 км за 39 днів».

Як стверджує В.СТОЯНОВ, під час екологічної експедиції він зібрав «достатньо матеріалу про забруднення Чорного моря сміттям і причини його забруднення».

За інформацією «Нового Севастополя», велосипедна експедиція В.СТОЯНОВА навколо Чорного моря стартувала в Софії 24 травня. Маршрут пролягав через Болгарію, Румунію, Україну (Крим), Росію, Грузію і Туреччину.

Метою експедиції В.СТОЯНОВА була пропаганда культури «роздільного викидання сміття і використання екологічно чистого транспорту».

В.СТОЯНОВ народився в Алушті. Виріс в місті Килія Одеській області. Зараз живе і працює у столиці Болгарії - Софії.