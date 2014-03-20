У Єкатеринбурзі в будинки 50 тисяч осіб надходить вода з наркотиками

Про це повідомила ИТАР-ТАСС керівник прес-служби обласного Управління Росспоживнагляду Наталія Лук'янцева.

"У воді перевищена гранично допустима концентрація трихлоретилену. Від споживання такої води наркотичного сп'яніння може і не відбутися, але є ризик виникнення загальної інтоксикації організму, - пояснила вона. - Тому ми рекомендуємо відмовитися від споживання цієї води до виявлення джерела забруднення та усунення причин і наслідків інциденту".

Вона зазначила, що перевищення концентрації трихлоретилену реєструються як у вихідній воді Верх-Ісетського ставка, який є джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання 53 тисяч жителів, так і у воді розподільної мережі (експлуатує МУП "Водоканал").

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Росспоживнагляд організував відбір проб води із ставка, стічних вод і снігу на березі.

Видано відповідне розпорядження адміністрації Єкатеринбурга. Щодо МУП "Водоканал" направлені до суду матеріали про адміністративне призупинення виробництва, зберігання, транспортування та реалізації питної води.

Трихлоретилен - потужний наркотичний засіб. Ефект настає швидко і закінчується через 2-3 хвилини. Від інших наркотичних речовин відрізняється тим, що вже в невеликих концентраціях у першій стадії наркозу викликає сильну анальгезію.