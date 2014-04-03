Якудза запустила свій офіційний сайт

Сайт покликаний зруйнувати уявлення про якудза, як про "антисоціальну" силу і розповісти про ті випадки, коли мафіозі трудилися на благо народу, пише Лента.ру.

На сайті розміщено відеозапис паломництва членів угруповання до храму, як саундтрек в якому звучить пісня в традиційному японському стилі. В тексті звеличуються ідеали клану: мужність, прагнення боротися з несправедливістю і допомагати слабким.

Крім того, на сайті є фотогалерея, матеріали якої розповідають про те, як члени угруповання допомагають розгрібати завали після цунамі 2011 року і землетрусу 1996-го.

«Озвучуючи свою готовність боротися з наркотиками, якудза показують свою турботу про населення. Девіз якудза - "Допомагати слабким і боротися з сильними", - заявив журналіст Джейк Адельштейн, який багато писав про організовану злочинність в Японії "На практиці зазвичай все відбувається навпаки", - додав він.

«Ямагуті-гумі» вже мають досвід роботи в медійній сфері. Минулого року якудза почали видавати власний журнал, який розповсюджується виключно серед членів угруповання.

Як італійська та китайська мафії якудза в основному заробляють на контролі за проституцією, гральним і наркобізнесом. Однак, на відміну від своїх закордонних «колег», якудза не перебувають поза законом. З середини минулого століття влада Японії ведуть облік кількості угруповань і офіційних членів якудза.

Традиційно в Японії влади ставляться до них досить толерантно, корумповані співробітники поліції дивляться на їх діяльність крізь пальці, а комікси манга оспівують їх гламурний стиль життя.

Сайт розташований за досить довгому адресою: www.zenkokumayakubokumetsudoumei.com