Мешканця Сімферополя помилково «переселили» на Острів Кука

Жителя Сімферополя, який здав всі необхідні документи на отримання нового паспорта громадянина Росії, яка навесні анексувала Крим, під час отримання документів очікував курйозний сюрприз. Місце народження, зазначене в новому паспорті - Автономна республіка Крим, Острови Кука, передає Кримський вектор.

Чоловік розповів агентству, що коли звернувся до працівників паспортної служби, там довго вибачалися, повідомивши, що це безглузда випадковість. Паспорт забрали і обіцяли в найближчі кілька днів його переробити. Чоловік не переймається, каже тільки що друзі його «затроллили», телефонують із запитаннями «Як тобі там живеться?».Читайте такожУ виданих кримчанам російських паспортах зазначена "Кримська область"

Це далеко не перший такий випадок. Кілька епізодів з помилками були вже зафіксовані на півострові. Так, кримські чоловіки часто скаржаться на те, що в графі «стать», у новому паспорті вказують «жіночий». Крім того в нових паспортах багато плутанини і через переклад прізвищ з української мови на російську.