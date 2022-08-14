Міський голова наголосив, що переповнений гордістю за цих дітей.

Діти влаштували імпровізований блок-пост в Ірпені, де збирають кошти на підтримку Збройних Сил України. Зупинили і мера міста.

Про це міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів в Facebook.

"Ірпінські діти щодня на передовій свого волонтерського фронту. Вони влаштовують імпровізовані блок-пости і збирають кошти на ЗСУ. Сьогодні зупинили й мене, документи в порядку, поїхав далі", - зазначив він та опублікував відео, на якому можна побачити, як діти із гордістю розповідають, скільки грошей їм вдалося зібрати за останній час.

Міський голова наголосив, що "переповнений гордістю за наших дітей, які пройшовши евакуацію Ірпінським мостом, щоденно допомагають нашим хлопцям на передовій".

Раніше мешканка Київської області розповіла, як рятувала себе і дітей на другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За її словами, з шести людей в машині вижило троє - сама жінка, її донька та син подруги. Решта пасажирів згоріли живцем після того, як росіяни розстріляли їхній автомобіль.

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