Ні за проживання, ні за комунальні послуги мешканці містечка не сплачуватимуть.

В Ірпені на Київщині відкрили модульне містечко для тимчасового проживання місцевих мешканців, які втратили житло після понад місячної російської окупації.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

Містечко складається з 88 житлових модулів, загалом там можуть вміститися 352 людини. Їм доступні туалетні та душові кімнати (окремо чоловічі та жіночі), бібліотека, навчальна зона, фітнес-студія тощо. Ні за проживання, ні за комунальні послуги мешканці містечка не сплачуватимуть.

Як наголосив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, такі містечка – тимчасове рішення, на один рік. За цей час місцева влада та Уряд мають забезпечити людей житлом для постійного проживання.

За словами голови комітету Верховної Ради з організації державної влади Олена Шуляк, станом на початок липня близько 800 тис. українців втратили житло внаслідок російського вторгнення.

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що тимчасове житло для переселенців після війни передадуть військовим, медикам та поліцейським.

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