У автомобілі знаходились шестеро людей, але вижити вдалося лише трьом.

Мешканка Київської області розповіла, як евакуювувалась на другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За її словами, з шести людей в машині вижило троє - сама жінка, її донька та син подруги. Решта пасажирів згоріли живцем після того, як росіяни розстріляли їхній автомобіль.

Як йдеться в сюжеті ТСН, жінка з Київщини на ім'я Олеся вперше наважилася поїхати до вже звільнених від окупантів містечок. Вона тільки повернулися зі Львова, де їй робили операції на розірваній руці.

Олеся згадала той день - 25 лютого: "Бабахкає з усіх сторін. Ми не знали про росіян, ми тільки чули, що все частіше і більші вибухи".

Разом із іншими Олеся з донькою Кірою намагалися виїхати на авто з окупованого Демидова і на захопленому блокпості потрапили під обстріл. "Мене зразу напевно кантузило. Думала, це все. Бачу, що салоном літають вогники. Моя куртка розлетілася на пір’я. Мені почало пекти і я почала гладити по голові – це були і скло, і осколки. А потім я побачила, що водій і його дружина Сніжана уже схилили голови. А ще мама Тімура почала телефонувати чоловікові. Каже: "По нам стріляють, я люблю тебе". Встигла попрощатись", - розповіла про пережите жінка.

Із шести людей - вижило троє: із машини на ходу Леся виштовхнула трирічного сина подруги. Після вистрибнула разом із Кірою сама. "Зразу не зрозуміла, що в мене розірвана рука. Як онімівша. В мене працює тільки лікоть. Тут не працює нічого. Біопротез – це моя рука. В Кіри на ножках, в неї були білі носочки, кров. В неї осколки досі в ніжках , бо поки не можна дістати. Можна задіти важний сосуд", - розповіла Олеся.

Посеред дороги їх підібрали інші люди, відвезли до сусіднього села. Там під звуки обстрілів Олеся ще ніч пролежала у підвалі. "Вони мені не давали відключитися, давали солодку воду. Я розуміла, що мені не довго залишилося, я молилася, молилася, молилася", - пригадує вона.

На ранок приїхали рятувальники. Тоді група рятувальників була з Бородянки, але з 24 лютого працювали усюди, куди під час окупації не могли дістатися колеги з інших містечок.

Далі була лікарня у Бородянці, куди за першою медичною допомогою Олесю привезли рятувальники. Поруч скидали авіабомби, беззупину гатили зі зброї, а після окупанти увіврвалися і до самого медзакладу. Лікарі, які рятували життя жінки, змушені були відрізати їй палець. Потім Олесю евакуювали до Львова.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Збройні сили України звільнили 28 населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках. Частина з них були тимчасово окуповані ще з початку повномасштабного вторгнення. Серед звільнених населених пунктів був і Демидів.

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