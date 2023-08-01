Ця приголомшлива оптична ілюзія викликає бурхливі суперечки в Інтернеті, оскільки люди бачать різну кількість блоків на зображенні, що змушує засумніватися в своєму зорі.

Часто люди дивляться на одне і те ж зображення і бачать його зовсім по-різному. Наші очі посилають сигнали в мозок, і він створює сприйняття, але воно може відрізнятися у всіх і іноді також може визначати риси характеру і рівень IQ.

Оптична ілюзія - це цікавий спосіб загострити свій мозок і знайти дрібні деталі на картинках, і вони часто змушують вас сумніватися в своєму зорі. Ця остання головоломка поставила багатьох дорослих в глухий кут і викликала суперечки в Твіттері, де люди не знають, скільки блоків в запаморочливому зображенні, пише Mirror.

Деякі люди можуть бачити чотири блоки, а інші - лише три на землі. Зараз багато хто задається питанням, скільки блоків насправді знаходиться в приголомшливій ілюстрації, розробленій спеціально для того, щоб у вас запаморочилося.

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Зображення, опубліковане в Twitter @crazyillusions, змушує дорослих почухати голову і не погоджуватися з більш ніж 43 000 лайків і сотнями коментарів.

"Є 4, якщо ви бачите 3, значить, з вами щось не так", - написав один з користувачів Twitter.

У той час як інший додав: "Я дивлюся на це вже 30 хвилин і все ще бачу лише три блоки. Я роблю щось не так?"

У той час як інший прокоментував: "Це 3, ця ілюзія спочатку виглядає складною, але вам просто потрібно придивитися, щоб побачити її".

Багато людей розділилися щодо того, скільки їх, а деякі навіть бачать п'ять, як запропонував один: "Можливо, я просто дурень, але я бачу п'ять".

Скільки можна розібрати по фото - істинна відповідь залишається загадкою, але вона, безумовно, приводить людей до сумнівів, оскільки все засноване на вашому індивідуальному сприйнятті.

Головоломки в мережі - деталі

Оптичні ілюзії дуже подобаються як професіоналам, так і любителям головоломок. На щастя, час від часу спливають всілякі карколомні картинки. В оптичній ілюзії можна побачити двох коней, одна з яких повернулася, щоб подивитися в камеру. Проблема полягає в тому, щоб з'ясувати, який саме кінь дивиться на вас.

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