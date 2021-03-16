Один зі зловмисників проявив агресію під час затримання.

Відвідувачі готелю в Сумах намагалися поцупити з номера телевізор, причому робили це дуже незвичайним способом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що телевізор вони хотіли вкрасти через вікно й потрапили на відео, яке зняв випадковий свідок. Один хлопець за допомогою імпровізованої мотузки, яку зробив із простирадла, спускав техніку через вікно третього поверху. Інший - ловив здобич унизу. Обидвох на місці затримали перехожі. І разом із речовими доказами передали поліцейським.

Інцидент прокоментували правоохоронці.

"Побачили чоловіка, який прохав про допомогу. Він пояснив, що в дворі були затримані двоє громадян, які вчинили крадіжку. Охоронці порядку швидко направилися туди та застосували спецзасіб кайданки до одного із громадян, який агресивно себе поводив", - розповів речник патрульної поліції Сумщини Олег Сологуб.

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Автор: Юрій Годован