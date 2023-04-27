Короткий виступ південнокорейського лідера викликав бурхливий захват гостей державної вечері.

Президент Південної Кореї Юн Сік Ялина вразив Білий дім своїм несподіваним виконанням пісні "Американський пиріг" Дона Макліна в середу ввечері.

Після серії музичних виступів на розкішному державному обіді Юн взяв мікрофон, пише Politico.

"Давно-давно", - заспівав він, негайно викликавши крики та оплески президента Джо Байдена. Незважаючи на те, що за кілька хвилин до цього він попросив Юна виконати цю пісню, Байден з явною недовірою оглянув кімнату і зі схваленням вказав на південнокорейського лідера.

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"Я й гадки не мав, що ти вмієш співати", - сказав згодом Байден.

Після виступу Юн отримав оплески із залу, в якому брали участь такі гості, як держсекретар Ентоні Блінкен, Міністр оборони Ллойд Остін і міністр торгівлі Джина Раймондо, а також численні губернатори і члени Конгресу.

Байден також подарував йому гідний подарунок з цієї нагоди: гітару з автографом Макліна.

Співпраця США та Південної Кореї

США вперше нададуть Південній Кореї центральну роль в стратегічному плануванні використання ядерної зброї в будь-якому конфлікті з Північною Кореєю в обмін на угоду про те, що Сеул не буде прагнути до створення власного арсеналу ядерної зброї.

Влада Південної Кореї оголосили про масштабне розширення списку продукції, забороненої до експорту в Росію і Білорусь. Це пов'язано з побоюваннями Республіки Корея з приводу використання експортної продукції країнами-імпортерами для виробництва зброї і у військових цілях.