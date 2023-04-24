Список продукції розширили з 57 до 798 позицій.

Влада Південної Кореї оголосила про масштабне розширення списку продукції, забороненої до експорту в Росію і Білорусь. Це пов'язано з побоюваннями Республіки Корея щодо використання експортної продукції країнами-імпортерами для виробництва зброї та у військових цілях.

Як повідомляє DW з посиланням на південнокорейське інформагентство, список продукції розширили з 57 до 798 позицій.

До оновленого списку увійшли напівпровідники, хімікати, сталь, автомобілі, технологічне обладнання та квантові комп'ютери. При цьому не уточнюється, чи будуть обмеження поширюватися на деталі для автомобілів, обладнання та комп'ютерів. Зазначається, що нові експортні заборони набудуть чинності 28 квітня.

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Південна Корея запровадила санкції щодо РФ після початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції поширюються на банківський сектор і експорт деяких категорій продукції, зокрема, мікропроцесорів, обладнання для виробництва, випробування і перевірки напівпровідників, а також програмного забезпечення, необхідного для виробництва транзисторів і електронного обладнання.

Війна в Україні: допомога Південної Кореї

Кілька днів тому президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше з початку війни РФ в Україні допустив можливість надання нашій країні озброєння. Він зазначив, що у разі, якщо українське цивільне населення зазнає повномасштабної атаки, Південна Корея не зможе обмежуватися тільки гуманітарною та економічною допомогою.

Раніше Південна Корея погодилася "позичити" США 500 тисяч снарядів. Йдеться про 155-мм боєприпаси корейського виробництва.

У червні 2022 року стало відомо, що Південна Корея виділить 1,2 мільйона доларів для підтримки безпечної експлуатації українських атомних електростанцій.

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