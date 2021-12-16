В ефірі каналу депутати обмінялися звинуваченнями на адресу одне одного.

Народний депутат України Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") увірвався в прямий ефір телеканалу "Рада" і відбулась словесна перепалка з народним депутатом України Данилом Гетманцевим (фракція "Слуга народу").

Як передає кореспондент УНІАН, на другому поверсі в кулуарах парламенту було обладнано ще одну студію телеканалу "Рада".

Сьогодні звідти було пряме включення народного депутата, голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева. Під час цього ефіру туди зайшов Порошенко.

Читайте такожУ Дніпрі Порошенко сховався в машині від питання ветерана про корупцію – блогерГетманцев зробив йому зауваження, щоб він повернувся до глядачів "іншою стороною", тобто плечима.

Порошенко розвернувся до глядачів і зазначив, що для фінансування телеканалу "Рада" були "незаконно витрачені кошти платників податків". Він зазначив, що цих витрат немає в кошторисі парламенту і "вони були використані без системи ПРОЗОРО".

Також Порошенко звинуватив ще й офіс президента в тому, що він перешкоджає роботі народних депутатів.

Сказавши цю промову Порошенко вибачився перед глядачами, а до ведучої звернувся зі словами, що вона "молода дівчина" і їй не треба брати участь в такій історії. Після цього він покинув студію.

У відповідь Гетманцев сказав, що телеканал "Рада" має подякувати Порошенку за підняття рейтингу таким скандалом. Він зазначив, що не Порошенкові говорити про такі речі, який "прямо або опосередковано" володіє двома телеканалами.

Він наголосив, що про ніякі використання коштів на фінансування телеканалу "Рада" немає.

Після цього інциденту Порошенко в кулуарах давав коментарі журналістам.

Раніше нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що в президії Верховної Ради "слуга народу" Олександр Ковальчук образив Ірину Геращенко – сказав їй фразу "на місце", а потім вибачився.

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Автор: Надя Пришляк