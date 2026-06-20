55 секунд буде темрява: де найкраще дивитися перше за 27 повне сонячне затемнення

У багатьох регіонах Європи затемнення буде частковим. Але є одна країна, через яку пройде основна смуга цього астрономічного явища.

Жителі Європи готуються до однієї з найвражаючих астрономічних подій останніх десятиліть. Вже 12 серпня 2026 року можна буде побачити перше за 27 років повне сонячне затемнення.

Місяць повністю закриє Сонце, і серед білого дня на кілька хвилин настануть сутінки, пише Startlap. Експерти назвали одним із найкращих місць для спостереження за цим рідкісним явищем невелике містечко Альтафулья на узбережжі Іспанії.

Як зазначили астрономи, у багатьох частинах Європи затемнення буде частковим. Наприклад, у Парижі Місяць закриє понад 92% сонячного диска. А ось повну фазу затемнення можна буде побачити лише в Іспанії, через яку пройде основна смуга астрономічного явища.

Відео дня

Особливу увагу астрономів привернуло Альтафулья – невелике середньовічне містечко. Влада Каталонії включила його до списку 20 найкращих місць для спостереження за затемненням. Згідно з розрахунками, тут повна темрява триватиме близько 55 секунд.

Чим ще привабливе містечко Альтафулья

Окрім унікального небесного шоу, туристів приваблює атмосфера самого містечка. Історичний центр Віла-Клоса зберіг середньовічний вигляд із вузькими брукованими вулицями, кам’яними будинками та старовинними арками. Однією з головних визначних пам’яток вважається замок XI століття, а також церква Сан-Мартін і римська вілла Ельс-Мунц, розташована неподалік від узбережжя.

На любителів пляжного відпочинку тут чекають тихі бухти з бірюзовою водою та старі рибальські будиночки, а шанувальники природи можуть відвідати мальовниче гирло річки Гайя, яке особливо гарне під час заходу сонця.

Де найкраще спостерігати за затемненням

Експерти радять тим, хто планує побачити затемнення, приїжджати заздалегідь, оскільки очікується великий наплив туристів. Найзручнішими точками для спостереження називають узбережжя та околиці каплиці Сант-Антоніо-де-Падуя.

Заходи безпеки

При цьому фахівці нагадують, що спостерігати за сонячним затемненням можна лише через спеціальні сертифіковані захисні окуляри. Без відповідного захисту навіть короткочасний погляд на Сонце може призвести до серйозного пошкодження зору.

Отже, цього літа Альтафулья може стати не лише популярним середземноморським курортом, а й одним із найкращих місць у Європі для спостереження за рідкісним астрономічним явищем.

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