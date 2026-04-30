Рекордні 6 хвилин темряви: наступне таке затемнення відбудеться лише через 157 років

Світ готується до найтривалішого повного сонячного затемнення нашого століття.

Спекотного серпневого ранку Сонце просто зникне. Уздовж вузького коридору від Гібралтарської протоки до Аравійського півострова Місяць займе свою позицію і закриє сонячний диск, перетворивши полудень на глибокі сутінки. Для всіх, хто опиниться на цьому шляху, розпочнеться найзначніше затемнення століття.

Йдеться про повне сонячне затемнення 2 серпня 2027 року, яке NASA підтвердило як найтриваліше у XXI столітті, пише The Daily Galaxy. Розрахунки, опубліковані Центром космічних польотів імені Годдарда, фіксують максимальну фазу повної темряви на позначці 6 хвилин і 23 секунди.

Жодне інше повне сонячне затемнення в цьому столітті не досягне такого показника!

Відео дня

Востаннє наземні спостерігачі бачили настільки тривалу повну фазу в 1991 році. Дані NASA вказують, що наступна порівнянна можливість трапиться лише в 2114 році, тому затемнення 2027 року знаходиться на рідкісному перетині небесного таймінгу та географічної доступності.

Механізм, що забезпечує таку тривалість, простий. Місяць перебуватиме поблизу перигею – точки максимального зближення із Землею, виглядаючи достатньо великим, щоб повністю закривати Сонце протягом надзвичайно довгого часу. Крім того, точка максимального затемнення припадає на регіон, де Сонце буде висіти майже в зеніті, що додає дорогоцінні секунди до руху тіні по поверхні.

Цим регіоном є Північна Африка. Центральна лінія проходить через південну Іспанію, північне Марокко, Алжир, Туніс, Лівію та Єгипет, перш ніж перетнути Саудівську Аравію та Ємен. Тривалість збільшується із заходу на схід. У Таріфі, на південному краю Іспанії, вона становитиме 4 хвилини і 39 секунд.

У Танжері, по інший бік протоки, – 4 хвилини і 50 секунд. У Бенгазі (Лівія) повна фаза досягне 6 хвилин 7 секунд. У Луксорі (Єгипет) зафіксовано 6 хвилин 19 секунд. Уздовж узбережжя Червоного моря показник сягає 6 хвилин 20 секунд, що лише трохи менше за теоретичний максимум.

Гарантія чистого неба, що виділяє це затемнення

Тривалість – лише частина привабливості. Іншим фактором, що впливає на плани мисливців за затемненнями, є метеорологія. Серпень у Північній Африці приносить виснажливу спеку, але також забезпечує практично безхмарне небо в зоні найдовшої повної фази.

Джей Андерсон, канадський метеоролог, який складає кліматичні аналізи затемнень для Eclipsophile, заявив, що у східній Лівії та західному Єгипті "шансів на хмарність немає". У Луксорі, за його словами, середня хмарність у серпні становить 0,7 відсотка. Найгірше, з чим можуть зіткнутися спостерігачі, – це тонкі перисті хмари у верхніх шарах атмосфери.

Справжньою проблемою для видимості може стати пил, а не хмари. Однак Андерсон зазначив компенсуючий ефект. Той самий сухий пустельний повітря, яке піднімає полуденну температуру до 43 градусів Цельсія, швидко зреагує на зникнення сонячного світла. "Температура, ймовірно, впаде як камінь, коли відбудеться затемнення", – підкреслив він.

Така ясність неба не буде рівномірною на всьому шляху. У районі Гібралтарської протоки, де зосереджуються круїзні лайнери та туроператори, середня хмарність у серпні коливається близько 30 відсотків. Локальні системи низького тиску нагнітають вологу в протоку, створюючи постійні труднощі для цього сегмента шляху.

Шлях, густонаселений людьми

Людський масштаб події величезний. У смузі повної фази проживає 88,9 мільйона осіб – це більш ніж утричі перевищує чисельність населення, яке опинилося в тіні Місяця під час північноамериканського затемнення у квітні 2024 року.

Для більшості затемнення настане близько полудня. У Луксорі повна фаза почнеться о 13:02 за місцевим часом при висоті Сонця 82 градуси над горизонтом. У Джидді вона почнеться о 13:22. У Таріфі цей момент настане раніше, о 10:45 ранку, коли Сонце буде знаходитися дещо нижче на сході.

Часткове затемнення на трьох континентах

За межами центральної смуги глибоке часткове затемнення пошириться на більшу частину Африки, Європи та Близького Сходу. У Лісабоні буде закрито 93 відсотки сонячного диска. У Мадриді – 86 відсотків. Париж отримає 52 відсотки. У Лондоні буде зафіксовано 42 відсотки, а в Берліні – 34 відсотки.

У Каїрі, розташованому на південь від смуги, покриття становитиме 95 відсотків. Алжир і Тріполі, що знаходяться на самому краю, досягнуть 99,9 відсотка закриття, так і не занурившись у повну темряву. Часткова фаза в більшості цих місць триватиме понад дві години.

Що побачить око в найтемніші хвилини

У міру наближення повної фази можна буде спостерігати два швидких оптичних ефекти. Спочатку з'являться нитки Бейлі – ланцюжок яскравих точок, де останні прямі промені сонячного світла проходять через долини на нерівному краю Місяця. Майже відразу вони зміняться ефектом діамантового кільця – поодиноким спалахом, що знаменує момент перед тим, як повністю оголиться корона.

Як тільки Місяць повністю заблокує диск, з'явиться корона у вигляді перлинного ореолу. Небо навколо різко потемніє – достатньо, щоб стали видні яскраві зірки та планети. Падіння температури в сухому пустельному повітрі може бути раптовим і дезорієнтуючим.

Правила безпеки діють від першого контакту до останнього сегмента

Вікно для спостереження неозброєним оком дуже вузьке. Безпечним є лише період повного закриття. Під час будь-якої іншої фази необхідно використовувати сертифіковані окуляри для спостереження за Сонцем. Навіть тонкий промінь прямого сонячного світла без фільтра може викликати опік сітківки без попередження або болю.

NASA зазначає, що інтерактивна карта повного сонячного затемнення 2 серпня 2027 року розраховує час контактів без урахування гір і долин на лімбі Місяця. Ці поправки, які можуть змінити передбачену тривалість на одну-три секунди, зазвичай публікуються за 12–18 місяців до дня затемнення.

Наступне повне сонячне затемнення відбудеться 22 липня 2028 року, його буде видно з острова Різдва, Кокосових островів, частин Австралії та Нової Зеландії. Його повна фаза буде коротшою. Подія 2027 року залишається неперевершеною за тривалістю, надійністю погоди та величезною кількістю людей, які зможуть просто вийти на вулицю і побачити, як зникає Сонце.

