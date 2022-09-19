У відомстві нагадали, що це нелегально – на випадок, якщо у когось виникнуть якісь ідеї з цього приводу.

Представник Червоного Хреста закликав тайців не продавати нирки заради покупки новеньких iPhone 14. У відомстві нагадали, що це нелегально – на випадок, якщо у когось виникнуть якісь ідеї з цього приводу.

Все почалося через вірусний маркетинг, на якому троє тайців зі свіжим швом на тілі тримають в руках нові телефони. Мається на увазі, що кожен з них продав нирку, щоб купити флагманський смартфон від Apple.

Торгівля органами заборонена. Недоречно пропонувати продавати органи, особливо для отримання грошей на покупку iPhone. Це морально неправильно і неетично – заявив представник тайського Червоного Хреста. Відео дня

Зображення потрапило в тайську мережу через веб-сторінку з мемами, але офіційні особи, мабуть, сприйняли її навсправжки. До того ж закликали охочих реєструватися в центрі донорства органів тайського Червоного Хреста, щоб стати донорами після смерті.

Минулого тижня Apple почала приймати попередні замовлення на iPhone 14 в Таїланді. Там він продається за ціною від 32 900 до 66 900 тайських батів (приблизно від 32 до 66 тис.грн), залежно від моделі та обсягу пам'яті. Таїланд став однією з перших країн, які отримали новий iPhone 16 вересня.

Західні журналісти у своїх оглядах називають базові моделі лінійки iPhone 14 головним розчаруванням року. Зазначається, що звичайні айфони 14, по суті, являють собою злегка поліпшені iPhone 13: у смартфонів все той же "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор A15 Bionic.

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