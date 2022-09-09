Найдорожчий новий iPhone в Бразилії та Туреччині – там за апарат переплата досягає 100%.

Традиційно, після презентації новеньких айфонів, користувачі задалися питанням, де найвигідніше купити топову модель лінійки iPhone 14 з приставкою Pro Max.

Так, за даними журналістів, регіони з найдешевшими iPhone однакові для всіх моделей: це США без податку на техніку і Японія – 1099 і 1146 доларів відповідно.

Трохи менш вигідно купувати нові смартфони Apple в Китаї, Південній Кореї, Таїланді та безподаткових штатах Канади – все в діапазоні $1200-1300. У ритейлерів в Польщі та Чехії вартість смартфона підіймається до $1500. При покупці у Швеції та Данії його роздрібна ціна зросте до $1547, в Угорщині – до $1600.

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Враховуючи ціноутворення техніки Apple в Україні, з максимальною часткою ймовірності ціни у нас виявляться близькі до цієї позначки.

Найдорожчий новий iPhone в Бразилії та Туреччині – там за апарат переплата досягає 100%. Втім, таки варто зауважити, що розрахунки проводилися в доларах, а при прямому обміні на місцеву валюту ситуація не настільки гнітюча.

Нагадаємо, презентація iPhone 14 відбулася ввечері 7 вересня. Apple знову розділила моделі iPhone на "звичайний" і Pro-версію, і mini серед них немає.

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max отримали новий інтерактивний виріз, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц і довгоочікуваний режим Always On Display, який вже стан нормою на Andrpod. Основна камера тепер на 48 Мп, а всередині стоїть новий процесор A16 Bionic.

Звичайні iPhone 14, по суті, являють собою злегка поліпшені iPhone 13: у смартфонів все та ж "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор A15 Bionic, але з додатковим графічним ядром – продуктивність зросла на 18%.

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