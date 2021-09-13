Лідеру ЛДПР без проблем не вдалося з'явитися на мітингу своєї політсили.

У столиці Росії Москві на стадіоні ВТБ-Арена лідеру праворадикальної політсили – Ліберально-демократичної партії країни Володимиру Жириновському, "допекли" коні.

Жириновський "відзначився" на стадіоні в понеділок, 13 вересня, під час передвиборчого мітингу ЛДПР. Політик сидів у кареті, запряженій трьома кіньми, і хотів, напевно, ефектно виїхати до присутніх, проте відразу йому це не вдалося, свідчить відео, опубліковане в YouTube.

На ролику зазнято, як політик розмахував руками, кучер бив коней, а вони не хотіли їхати.

Жириновський щось запитав у чоловіків, які стояли біля коней. Один з них відповів політику: "Бояться".

Пізніше один кінь справив нужду, і тільки тоді карета рушила з місця.

Поки тривала "епопея" з кіньми, на стадіоні людям розповідали про мету заходу.

Читайте такожЖириновський запропонував Росії напасти на Україну "без оголошення війни" (відео)"ЛДПР проводить свій захід, ми направляємо своїх активістів, представників на місцях... в бій за голоси наших виборців", – розповіли тим, хто прийшов.

У Москві проходив підсумковий передвиборчий мітинг партії, пише ТАСС.

Агентство додало, що Жириновський просив активістів не махати прапорами, оскільки коні лякалися і кілька разів зупинялися.

Раніше Володимир Жириновський не раз дозволяв собі різні витівки. Одна з останніх – лідер ЛДПР у прямому ефірі телеканалу "Росія-1" завив по-вовчому.

Політик почав вити, оскільки нібито вважав, що саме так мають вчинити лідери США, Росії та Китаю – Джо Байден, Володимир Путін та Сі Цзіньпін у разі реальної загрози початку нової війни.

Нагадаємо, в РФ з 17 до 19 вересня поточного заплановані вибори депутатів Держдуми Федеральних зборів VIII скликання.

Автор: Екатерина Присяжнюк