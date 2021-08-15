Тварина впала і, ймовірно, пошкодила ногу.

В Одесі в ніч з суботи на неділю посеред вулиці впав кінь.

Відео з місця події публікували очевидці в соціальних мережах.

За словами однією з очевидиць, тварина не могла йти бруківкою через стерті підкови, а кучер не звертав на це увагу і змушував коня рухатися.

"Справа в тому, що ми не могли виїхати з парковки, адже карета перегородила проїзд. А все тому, що в коня стерті підкови, і він ковзає бруківкою як на льоду, вийти під гірку не може. На коментар від мене, щоб не знущався над твариною, чувак сказав, що ні крапельки не знущається і 100 разів так робив", - повідомила дівчина.

В результаті тварина впала. На знятих відео помітно, що нога коня підвернута і на ній видніється щось червоне.

"Кінь впав і, швидше за все, зламав ногу. Замість того щоб відстебнути його, цей чоловік смикав його разом з каретою, намагаючись підняти. У мене розривається серце від того, що тварина - це лише бізнес у 21 столітті", - розповіла очевидиця.

Зрештою коня підняли. Люди просили чоловіка не чіпати тварину, проте той стверджував, що кінь в хорошому стані й намагався його відвести геть.

Тим часом на місце викликали поліцію. За словами очевидців, правоохоронці склали протокол за 89 статтею КУпАП (жорстоке поводження з тваринами), проте потім сказали, що це не є жорстоким поводженням з тваринами, і не хотіли вилучати коня.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика і кадри фізичних пошкоджень тварини

Новий закон про тварин в Україні

6 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який впроваджує нові норми утримання тварин та поводження з ними.

Зокрема, закон підвищує штрафи за жорстоке поводження з тваринами, забороняє завдавати домашнім тваринам біль, страждання або пригнічення та містить ще низку нових норм.

Автор: Катерина Комолова