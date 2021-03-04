Протягом останнього тижня працівники зібрали понад 300 загиблих птахів.

У Херсонській області триває розслідування масової загибелі птахів в біосферному заповіднику «Асканія-Нова».

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ парку на Херсонщині виявили десятки тіл лебедів (відео)За результатами експертизи, у всіх випадках птахи загинули від сильної отрути.

«Якої саме – ще досліджують. Науковці стверджують, що птахи, які зимують в «Асканії», можуть розлітатися навколо території заповідника в радіусі 40 кілометрів та годуватися на полях. А гинуть вони від отруєного зерна, яким фермери борються із гризунами», – говориться у сюжеті.

Отруєння птахів у заповіднику «Асканія-Нова»: деталі

Протягом останнього тижня на території заповідника зібрали понад 300 загиблих птахів.

Це вже третій випадок такого масового мору за цей рік.

У лютому загинуло 180 птахів кількох видів, а на початку січня – 200 червонокнижних сірих журавлів.

За словами директора заповідника Віктора Гавриленка, тварини помирали в муках.

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Автор: УНІАН