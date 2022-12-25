Ситуація знаходиться під контролем відповідних служб, зазначили у Івано-Франківській ОВА.

На Івано-Франківщині у Дністрі через потрапляння нафтопродуктів у 200 разів перевищено допустимі норми вмісту шкідливих речовин.

Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації наслідків того, що трапилося, про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Важлива інформація для жителів Івано-Франківщини. Вчора, 24 грудня, зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок цього виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра у м. Галич", - написала вона.

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За словами Онищук, жителі навколишніх населених пунктів проінформовані.

Голова ОВА зазначила, що станом на сьогоднішній ранок працівники обласного управління ДСНС прибули у с. Журавеньки Букачівецької тергромади Івано-Франківського району і вивчають ділянку річки щодо можливості встановлення бонових загороджень.

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що в Одеській області з 24 лютого виявлено понад 120 загиблих дельфінів. Вони загинули через те, що російські кораблі використовували гідролокатори.

Що треба знати про річку Дністер - найважливіша інформація

Річка Дністер знаходиться на південному заході нашої країни та у Молдові. Це третя за довжиною річка в Україні (поступається Дніпру та Південному Бугу).

Річка від Галича до міста Хотин утворює Дністровський каньйон, у 2008 році його внесли у список семи природних чудес української держави.

Дністер впадає у Чорне море. Унаслідок впадання у море утворився Дністровський лиман.

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