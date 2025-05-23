Вони освоюють нові володіння під пильним наглядом зоологів та ветеринарів.

У Київському зоологічному парку загальнодержавного значення тепер можна побачити папуг жако, врятованих ще навесні 2022 року.

Як повідомляється на сторінці КиївЗоо в соціальній мережі Facebook, весь цей час птахи проходили лікування та адаптацію, тепер вони можуть перейти до наступного етапу - соціалізації. У переобладнаному для них авіарії є різноманітні присади, іграшки, гілки дерев, годівнички та декоративний фонтанчик:

"В останні роки популяція жако у світі різко скоротилася через негативний вплив людської діяльності. Наразі виду навіть надано статус "під загрозою вимирання". Тож їхнє збереження та порятунок мають надзвичайну важливість для світу живої природи".

В зоопарку зазначили, що відвідувачі зможуть побачити гомінку зграю жако щодня біля озера фламінго.

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З настанням тепла мешканці Київського зоопарку - ведмеді, тигри, леви, бегемоти та інші - почали проводити більше часу на свіжому повітрі, насолоджуючись сонячними променями у зелених зонах. Нещодавно з'явилися кумедні фотографії цих тварин.

А раніше в одному з вольєрів зоопарку столиці оселився капібара на ім’я Тоха. Тварина, яка пережила контузію та сильний стрес, тепер має нове життя.

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