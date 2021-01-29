Основна увага керівництва країни і громадськості приділяється проблемам екології промислових підприємств і бізнесу, через що більш масштабні питання йдуть на другий план, що завдає навколишньому середовищу колосальної шкоди.

Масштабна лісова пожежа в Чорнобильській зоні відчуження може повторитися через відсутність належного фінансування та уваги з боку керівництва країни, тоді як екологічні питання промисловості і бізнесу завжди знаходяться у фокусі уваги уряду і президента.

"Навіть якщо у державних органів є ініціативи, як запобігти повторенню масштабної пожежі в Чорнобильській зоні, то достатньої уваги немає саме у керівництва держави, в офісі президента, уряді", - сказав голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

За його словами, заходи щодо запобігання пожежам у Чорнобильській зоні залишаються недофінансованими.

Він зазначив, що пожежі в Чорнобильській зоні завдають критичної шкоди не тільки навколишньому середовищу, а й нашій культурній та історичній спадщині, розташованій на її території. Тільки минулого року через пожежі було знищено 30-40% туристичного потенціалу зони відчуження.

Як повідомила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок, через недостатню увагу з боку громадськості і влади України до важливих екологічних проблем, наприклад, загрозу пожеж у Чорнобильській зоні, яка тоне в потоці інших маніпулятивних тем, навколишньому середовищу і населенню наноситься колосальна шкода.

«На жаль, тема екологічної безпеки дуже маніпулятивна в Україні. Тому, звичайно ті теми, які дозволяють громадським активістам, владі, деяким представникам державних органів набрати певну кількість балів: економічних, політичних, іміджевих - ці теми традиційно викликають більше уваги з боку громадськості, з боку ЗМІ. Тому вони стоять на порядку денному», - сказала Циганок.

Як повідомляв УНІАН, протягом квітня 2020 року найбільші лісові пожежі сталися в Чорнобильській зоні відчуження, Житомирській та Київській областях. Так, тільки в Чорнобильській зоні відчуження вогонь знищив понад 11 тисяч гектарів лісу.

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Автор: УНІАН