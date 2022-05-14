Уряд має унормувати території для тимчасового розміщення цих відходів на територіях міст.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що будівельне сміття, яке утворилось в результаті руйнування окупантами багатоповерхівок в українських містах, буде перероблене та в подальшому використане.

Про це він сказав в інтерв’ю в рамках ефіру Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"На жаль, дійсно проблема будівельного сміття або відходів руйнації… набуває більшого і більшого масштабу… У будь-якому випадку ці відходи залишаються на територіях міст або об’єднаних територіальних громад. Органи місцевого самоврядування повинні з цими відходами щось зробити, але вони чекають від нас, від уряду, саме дороговказу, що робити і як зробити. Якщо казати концептуально, то фактично ми повинні сьогодні унормувати території для тимчасового розміщення цих відходів на територіях міст", - сказав Стрілець.

За його словами, якщо б мова йшла про мирний час, то фактично це було б засміченням земель, але сьогодні це потрібно тимчасово дозволити в установленому порядку для подальшої переробки цих відходів.

"Я впевнений, що це може бути дуже гарний елемент в подальшому для виробництва будівельних матеріалів, або для відновлення тих самих доріг, або інших технологій", - сказав міністр.

Стрілець також наголосив, що президент України ставить задачу відбудовувати країну, в том числі будувати житло, за новими європейськими стандартами з точку зору довкілля та збереження енергії, і для цього зараз відбувається імплементація в Україні найкращих європейських директив і правил.

"Ми не повинні допустити того, щоб подальше відновлення відбувалось за старими застарілими технологіями, які багато десятиліть були "раковими пухлинами" на тілі нашої економіки і на тілі нашого довкілля. Я вірю, що ми встигнемо імплементувати всі ці найкращі доступні технології і вже по них буде будуватися нова сучасна і безпечна Україна", - сказав міністр.

Вас також можуть зацікавити новини: