Понад сотня червонокнижних птахів загинули у Херсонській області.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, потруєних сірих журавлів та огарів, які зазвичай зупиняються в заповіднику Асканія Нова, виявили у лісосмузі та на полях із пшеницею у Каховському районі.
Знайшли їх за допомогою трекера на одному із птахів, померлих раніше. Науковці дослідили маршрут журавля, аби зрозуміти, де він харчувався. Так і виявили іншу заморену птицю. Тепер фахівці встановлюють, яка речовина стала причиною загибелі птахів.
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