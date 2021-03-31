Фахівці встановлюють, яка речовина стала причиною загибелі птахів.

Понад сотня червонокнижних птахів загинули у Херсонській області.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожНа Дніпропетровщині врятували совеня від пожежі (фото)

Як повідомляється, потруєних сірих журавлів та огарів, які зазвичай зупиняються в заповіднику Асканія Нова, виявили у лісосмузі та на полях із пшеницею у Каховському районі.

Знайшли їх за допомогою трекера на одному із птахів, померлих раніше. Науковці дослідили маршрут журавля, аби зрозуміти, де він харчувався. Так і виявили іншу заморену птицю. Тепер фахівці встановлюють, яка речовина стала причиною загибелі птахів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська