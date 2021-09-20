Люди помітили пораненого звіра в селі Нічогівка.

На Волині організували справжню спецоперацію задля порятунку лосеняти.

Люди помітили пораненого звіра в селі Нічогівка та одразу викликали поліцію, бо спершу подумали, що в тварину стріляли, повідомляє поліція Волинської області.

Виявилося, що лосеня (а йому приблизно 7 місяців) вибігло з лісу до села і, перестрибуючи через високу огорожу, наткнулось на її гострий стержень.

Місцеві попросили приїхати ветеринара з іншого населеного пункту за 40 кілометрів.

Прямо на місці інциденту ветеринар в польових умовах провів операцію.

"Тварина порізала собі м’язи, перестрибуючи через огорожу, також була проникаюча рана в черевну та грудну порожнини, був пошкоджений шлунок. Усе це ми обробили, продезінфікували, зашили", - розповів лікар.

Після цього тварину поклали в автомобіль і відправили в мисливське угіддя на реабілітацію.

"Нині життю маленької лосиці загрози немає, вона навіть стає на ноги, однак перебуває під пильним наглядом", - розповів місцевив єгер.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Волині рятувальникам довелося вивільняти коня, який потрапив копитом в отвір між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду у місті Рожище.

Автор: Олег Давигора