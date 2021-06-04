Тварина опинилася в закинутій очисній споруді глибиною близько 2-х метрів.

Неподалік Рівного врятували самку лося, яка ввечері 3 червня потрапила в болотяну пастку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України у Рівненській області, 3 червня ввечері за сигналом про допомогу рятувальники прибули в село Городок, що неподалік Рівного. Там в басейні закинутої очисної споруди колишнього тракторного заводу місцевий мешканець виявив самку лося. Тварина перебувала по шию в болотяній воді. Самотужки вибратися з пастки вона не могла.

Читайте такожПід Сумами поліцейські врятували оленятко, яке збила машинаЩоб дістатися до очисної споруди рятувальники спільно з місцевими мисливцями за допомогою бензопил розчистили від чагарників та гілля дерев прохід. Після цього рятувальною мотузкою витягнули самку лося до борта очисної споруди. Далі тварина сама дісталася суходолу. Опинившись у безпеці, лосиха побігла до лісу.

Як допускають фахівці, тварина хотіла напитися води. Тому й прийшла до очисної споруди. Після цього опинилася в болотяній пастці. На щастя, її вчасно помітили та врятували.

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Автор: Петро Хромих