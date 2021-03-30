Рятувальники з Дніпра прихистили цуценя, якого витягли з пастки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.
«Професійна родина рятувальників м. Дніпро збільшилася на одного пухнастого друга», - з радістю повідомляють рятувальники.
30-го березня до Служби порятунку надійшла інформація, що в Самарському районі Дніпра, у важкодоступному місці підвального приміщення багатоповерхівки, знаходиться цуценя.
«Рятувальники швидко прибули за викликом, дістали пухнасте маля з пастки і... не встояли перед можливістю забрати малого чотирилапого до пожежно-рятувального підрозділу! Тепер у песика є родина, справжні друзі, а можливо, і справа життя!» - йдеться у повідомленні.
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