Цуценя витягли з важкодоступного місця підвального приміщення багатоповерхівки.

Рятувальники з Дніпра прихистили цуценя, якого витягли з пастки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

«Професійна родина рятувальників м. Дніпро збільшилася на одного пухнастого друга», - з радістю повідомляють рятувальники.

30-го березня до Служби порятунку надійшла інформація, що в Самарському районі Дніпра, у важкодоступному місці підвального приміщення багатоповерхівки, знаходиться цуценя.

«Рятувальники швидко прибули за викликом, дістали пухнасте маля з пастки і... не встояли перед можливістю забрати малого чотирилапого до пожежно-рятувального підрозділу! Тепер у песика є родина, справжні друзі, а можливо, і справа життя!» - йдеться у повідомленні.

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Автор: Денис Прядко