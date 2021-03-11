Чоловіка затримали для з’ясування усіх обставин правопорушення.

Прикордонники затримали українця, який намагався нелегально перенести з Росії коробки з 20-ма голубами.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Про невідомо біля кордону поінформував місцевий мешканець. Як з’ясував прикордонний патруль, порушником виявився 43-річний громадянин України, з собою він мав дві коробки з декоративними голубами.

Читайте такожНа курорті у Румунії до лижників вийшов ведмідь (відео)

Під час огляду пернатих прикордонники звернули увагу на кільця, якими були перев’язані лапи птахів – з російськими мітками «RUS SRSG 2020», що свідчить про належність до «Союзу російських спортсменів-голубоводів».

Затриманий пояснив правоохоронцям, що начебто під час пошуку собаки, яка втекла від нього в напрямку кордону, заблукав, а ящики з декоративними голубами він просто знайшов.

Однак, перевіривши ділянку кордону, прикордонники встановили, що чоловік незаконно перетнув українсько-російський кордон з території України на територію Росії та у зворотному напрямку.

«Виявлених птахів, ймовірно, використовували у змаганнях. Зазначимо, що відповідно до висновків орнітологів за сприятливих умов голуби можуть дожити до 20-25 років, а деякі й більше», – зауважують у службі.

Чоловіка затримали для з’ясування усіх обставин правопорушення.

Також вас можуть зацікавити інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська