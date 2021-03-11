Прикордонники затримали українця, який намагався нелегально перенести з Росії коробки з 20-ма голубами.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.
Про невідомо біля кордону поінформував місцевий мешканець. Як з’ясував прикордонний патруль, порушником виявився 43-річний громадянин України, з собою він мав дві коробки з декоративними голубами.
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Під час огляду пернатих прикордонники звернули увагу на кільця, якими були перев’язані лапи птахів – з російськими мітками «RUS SRSG 2020», що свідчить про належність до «Союзу російських спортсменів-голубоводів».
Затриманий пояснив правоохоронцям, що начебто під час пошуку собаки, яка втекла від нього в напрямку кордону, заблукав, а ящики з декоративними голубами він просто знайшов.
Однак, перевіривши ділянку кордону, прикордонники встановили, що чоловік незаконно перетнув українсько-російський кордон з території України на територію Росії та у зворотному напрямку.
«Виявлених птахів, ймовірно, використовували у змаганнях. Зазначимо, що відповідно до висновків орнітологів за сприятливих умов голуби можуть дожити до 20-25 років, а деякі й більше», – зауважують у службі.
Чоловіка затримали для з’ясування усіх обставин правопорушення.
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