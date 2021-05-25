Наразі тварини перебувають у реабілітаційному центрі.

Минулого тижня на Волині та у Чернігові активісти врятували вісім лисенят, на яких чекала жахлива доля притравочної станції або життя в невідповідних умовах чиєїсь квартири в ролі оригінальної іграшки.

Як повідомляється на сторінці UAnimals у Facebook, наразі всі вісім лисенят перебувають у притулку «Save a Fox» на реабілітації.

Зазначається, що чотирьох лисенят UAnimals разом з активістами Kovel Animals врятували від горе-продавця з Волинської області, який намагався нажитися на викрадених із дикої природи тваринах, а ще чотирьох – з сільського господарства в Чернігівській області активістами Ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин».

«На жаль, через брак розуміння або бажання легкої наживи, люди нерідко забирають тварин із дикої природи, чим шкодять не лише цим тваринам, а й усій екосистемі… На щастя, ці вісім лисенятам, потрапили до реабілітаційного центру, де фахівці зроблять усе можливе для того, щоби тварин можна було повернути додому – у дику природу», – говориться у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц