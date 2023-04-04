Зокрема, в Дніпропетровській області уперше за чимало років лісники зустріли благородного оленя.

В Дніпропетровській області стрімко зростає популяція диких тварин у лісах, які туди тікають від російських обстрілів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, подекуди копитних побільшало на третину. Зокрема, в області уперше за чимало років лісники зустріли благородного оленя. Також тут частіше бачать хижаків та птахів.

Фахівці пояснюють, що на Дніпропетровщину звірі тікають із сусідніх регіонів, де тривають активні бої.

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Водночас нині тварини активніше розмножуються, бо в Україні на час війни заборонено полювати, відвідувати ліси та випалювати сухостій.

"Ведуться безпосередньо біля нашої області бойові дії, і тварини, уникаючи небезпеки, мігрують, деякий час переховуються, можливо, потім далі мігрують в нашій області. Водночас поменшало випадків паління сухостою, і це також дало свій позитивний результат", – пояснює провідний мисливствознавець Східного лісового офісу Олександр Олійник.

Вплив війни на екологію в Україні

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів станом на лютий 2023 року, за рік повномасштабної війни вже задокументовано понад 2,3 тисяч злочинів проти природи.

Нині майже 500 тис. га українських територій перебувають під окупацією або у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів вже звільнені та потребують відновлення.

Також за рік повномасштабної війни серйозно постраждала п'ята частина українського заповідного фонду. Під окупацією перебуває 10 національних природних парків, 8 заповідників та 2 біосферних заповідники. Близько 600 видів фауни та 750 видів флори опинилися під загрозою знищення.

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