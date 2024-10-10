За словами вчених, це пов'язано з виробництвом харчових продуктів у світі.

Впродовж останніх 50 років популяції диких тварин на Землі "катастрофічно" скоротилися в середньому на 73%. Про це йдеться у новому аналізі, який опублікував Всесвітній фонд дикої природи (WWF), передає The Washington Post.

Зазначається, що WWF й Лондонське зоологічне товариство відстежують 5495 видів амфібій, птахів, риб, ссавців і рептилій по всьому світу за допомогою бази даних "Індекс живої планети", яка показує, наскільки людська діяльність знищує їх. Згідно з новим звітом, популяції прісноводних видів скоротилися в середньому на 85%, наземних - на 69%, а морських - на 56% між 1970 та 2020 роками.

"Це дійсно вказує нам на те, що тканина природи розпадається", - наголосила головний науковий співробітник WWF Ребека Шоу.

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За її словами, глобальне скорочення популяцій цих тварин, швидше за все, буде мати каскадний ефект.

"Популяції хребетних тварин підтримують здоров'я екосистем і послуги, які ми отримуємо від них, такі як стабільний клімат, рясна і чиста вода, здорові ґрунти для вирощування продуктів харчування, продуктивне рибальство, яке забезпечує людей білком. Якщо ви спостерігаєте таке скорочення популяцій хребетних по всьому світу, то з часом у вас виникнуть проблеми з підтримкою та збереженням здоров'я і добробут людей", - пояснила Шоу.

У WP підкреслили, що найбільше скорочення відбулося в Латинській Америці та Карибському басейні - у середньому на 95%, після цього йдуть Африка, (76%), Азія і Тихоокеанський регіон (60%).

Водночас у звіті йдеться про те, що це частково пояснюється тим, що в Європі, Центральній Азії та Північній Америці, де популяції тварин скоротилися більш на третину, люди, які там мешкають, вже знищили природу у великих масштабах до 1970 року.

В аналізі додали, що руйнування і втрата середовища проживання спричинені внаслідок виробництва харчових продуктів, а також вирубкою тропічних лісів, аби звільнити місце для тваринницьких ферм. У звіті зазначили, що приблизно 40% усіх придатних для життя земель на планеті люди використовують для виробництва харчових продуктів.

"Щоб зберегти живу планету, на якій процвітають люди і природа, нам потрібні дії, які відповідають масштабам виклику", - наголосили в доповіді.

Ребека Шоу підкреслила, що люди теж можуть вплинути на вибір продуктів, особливо споживати меншу кількість тваринного білка.

"Настав час діяти, і це мають бути масштабні дії, узгоджені та зосереджені як на кліматі, так і на природі, щоб змінити ці тенденції", - підкреслила вона.

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Як писав УНІАН, найбільша у світі амфібія, яку колись вважали одним видом, насправді може являти собою до дев'яти окремих видів. Згідно з дослідженням, хоча вони здаються схожими, проте все ж генетично розділилися принаймні на сім окремих видів, ймовірно, може існувати і 9 видів.

Також стало відомо, що через діяльність людини у Європі зникла велика кількість устричних рифів. Наразі через надмірний вилов риби, днопоглиблювальні роботи та забруднення унікальні утворення "туляться" на кількох квадратних метрах.

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