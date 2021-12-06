Новостворені фермерські господарства можуть отримати одноразову виплату вартості дорадчих послуг у розмірі 36 тис.грн.

Програма підтримки розвитку фермерства та сільгоспкооперації передбачає компенсацію сільгоспвиробникам 90% вартості дорадчих послуг, але не більше 10 тис. грн.

Як пише Agroportal.ua, про це на прес-конференції повідомив директор Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України Роман Корінець.

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"В Україні кожен фермер може витратити до 10 тис.грн за рахунок держави на отримання консультації радників", - сказав корінець.

За його словами, фермер може звернутися за допомогою до сільськогосподарського радника, укласти з ним угоду про надання дорадчих послуг, заплатити за них і потім подати на компенсацію їх вартості від держави.

Так само новостворені сімейні фермерські господарства, які працюють до трьох років, можуть отримати одноразову виплату вартості дорадчих послуг у розмірі 36 тис.грн.

Держпідтримка аграріїв:

24 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про стимулювання діяльності фермерських господарств, а 14 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.

Згідно з документом, фермерським господарствам у перші три роки після створення надається допомога коштом держбюджету, зокрема через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Також допомога може надаватися коштом місцевих бюджетів.

На фінансування агросектору у проекті бюджету на 2022 рік закладено 8 млрд гривень, тоді як у бюджеті на поточний рік видатки на цю сферу становлять 4 млрд грн.

У 2022 році в Україні продовжать працювати програми підтримки вітчизняних аграріїв, які діють у поточному році, такі як: часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, здешевлення кредитів для АПК, фінансова підтримка розвитку садівництва та виноградарства, субсидії для новостворених господарств та інші.

Автор: Альона Кириченко