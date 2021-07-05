74,9% опитаних підтримали б заборону продажу сільськогосподарської землі.

Більшість українців не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям та хочуть провести референдум щодо заборони продажу землі сільськогосподарського призначення.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 22 по 29 червня.

"71,7% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі (не підтримують - 21%, а ще 7,2% не визначилися або відмовилися відповідати)", - повідомили соціологи.

У разі проведення референдуму, на який буде винесене запитання "Чи підтримуєте ви заборону на продаж сільськогосподарської землі?", 65,2% респондентів проголосували б "за", а 21,8% відповіли б "ні". Ще 6,5% не взяли б участі у голосуванні, а 6,4% не визначилися або відмовилися відповідати.

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"Таким чином, серед респондентів, які взяли б участь у голосуванні, 74,9% підтримали б заборону", - йдеться у результатах опитування.

Крім того, зауважують у КМІС, 84,1% українців не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям. "Абсолютна більшість жителів України - 84,1% - не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям. Підтримують продаж іноземцям - 12,1% (а ще 3,8% не змогли або відмовилися відповідати)", - показало дослідження.

Ринок землі в Україні: як проводилося опитування

Опитування було проведене методом особистого ("face-to-face") інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Опитано було 2 тис. 31 респондента, які мешкають у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,9% - для показників, близьких до 25%, 2,2% - для показників, близьких до 12%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Таня Поляковська