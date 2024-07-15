Зазначається, що фермери активно збирають новий урожай.

Ціни на продукти в Україні продовжують знижуватися за рідкісним винятком. Фермери переписують цінники через збільшення обсягів урожаю.

Аналітики EastFruit повідомили, що падають ціни на картоплю нового врожаю. Так, минулого тижня овоч віддавали за 11-15 гривень за кілограм, а попереднього його ціна була на рівні 12-16 грн/кг.

Дешевшає і томат. Його з 7 по 12 липня продавали по 25-50 грн/кг, хоча тижнем раніше він був по 30-55. Значно впала вартість баклажана з 65-70 грн/кг до 25-30 грн/кг.

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Водночас після різкого зниження цін, на тлі аномальної спеки дорожчає огірок. Цей овоч оптом продавали по 10-15 грн/кг, а тепер по 20-25.

Що стосується фруктів і ягід, то ціни на кавуни обвалилися з 23-27 до 15-20 гривень за кілограм. Подешевшала і диня з 40-60 грн/кг до 30-45 грн/кг.

Ціни на черешню знову поповзли вниз, бо на ринок надійшов урожай пізніх сортів. Фермери віддають фрукт по 65-90 грн/кг, хоча тижнем раніше ціна була в діапазоні 100-150 грн/кг.

Крім того, дешевшає нектарин. Його продавали по 50-60 грн/кг, хоча тижнем раніше фермери були готові віддати свою продукцію по 65-70 грн/кг.

Ціна на продукти в Україні - останні новини

Голова Української асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка вважає, що в Україні очікується більше зростання цін на продукти.

При цьому наголошується, що в Україні збір баштанних стартував раніше, ніж зазвичай - у середині червня, а перші партії кавунів надійшли в магазини і на ринки з Миколаївської, Одеської, Вінницької та Закарпатської областей. Українські фермери ведуть боротьбу з оптовиками, бо останні намагаються прогнути закупівельні ціни, але водночас вони не дають змоги опустити планку роздрібних цін нижче 23 грн за кг.

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