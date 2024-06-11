Експорт можливий лише у разі співпраці з ліцензованими імпортерами.

Українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати продукцію до Канади, яка активно підтримує Україну, повідомляє прес-служба Держпродспоживслужба.

Зазначається, що завдяки спільній роботі двох відомств та посольства України в Канаді українські виробники яєчних продуктів відтепер зможуть експортувати продукцію до Канади. Відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн.

У відомстві звернули увагу, що експорт яєчних продуктів до Канади можливий лише у разі співпраці з ліцензованими імпортерами у Канаді.

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Ознайомитися з формою сертифіката можна на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", в рубриці "Сертифікати на експорт з України".

Вітчизняні виробники можуть ознайомитися з поясненнями до вимог законодавства Канади на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі "Вимоги країн світу".

Український агроекспорт

27 травня експерти Української зернової асоціації знизили оцінку потенційного врожаю в 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом на 1,5 млн т, до 74,6 млн т зернових та олійних.

Спеціалісти тоді прогнозували, що експорт в новому сезоні 2024/2025 складе 43,5 млн т. В поточному сезоні, що завершується, експорт зернових та олійних очікується на рівні 53,2 млн т.

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