Ціни на огірки в Україні летять вгору та не планують гальмувати: скільки коштує кілограм

Тепличні огірки в Україні коштують уже в середньому в 2 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Оптові ціни на огірки в Україні знову подорожчали цього тижня. На ситуацію вплинули одразу кілька факторів.

Аналітики EastFruit зазначили, що українські тепличні комбінати продають огірки в межах 45-60 грн/кг ($1,09-1,46/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Оператори ринку зазначили, що ціна на огірки зросла через обмежену пропозицію, тому що продукція відкритого ґрунту в продаж уже майже не надходить. Крім того, до збирання врожаю другого обороту приступили ще не всі виробники, при цьому вибірка невелика через прохолодну і похмуру погоду.

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Наразі тепличні огірки в Україні коштують уже в середньому в 2 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Крім того, виробники не виключають подальшого подорожчання огірка через високий попит.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В Auchan огірки віддають по 70,90 грн/кг.

При цьому в АТБ овоч продають по 69,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціна на огірки стартує від 80,50 гривні за кілограм.

Ціна на продукти в Україні - останні новини

Минулого тижня оптові ціни на низку овочів значно збільшилися. На ситуацію вплинули погодні умови та сезонні чинники.

При цьому в Держстаті України повідомили, що в серпні оптові ціни в Україні у виробників промислової продукції зросли на 31,2% порівняно із серпнем 2023 року. Зазначається, що найбільше зросли ціни на молочні продукти.

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