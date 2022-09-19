Зараз триває збір врожаю цієї культури і вже намолочено близько 60 тисяч тонн.

Україна цьогоріч вперше за 10 років виробить гречки в 1,5 рази більше, ніж внутрішнє споживання.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу.

Він зазначив, що зараз триває збір врожаю цієї культури і вже намолочено близько 60 тисяч тонн.

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"Ми можемо очікувати цього року виробництво гречки близько 140-150 тисяч тонн. А внутрішнє споживання складає 100-110 тисяч, враховуючи еміграцію населення і зменшення споживачів. Тобто ми можемо вперше за останнє десятиріччя вийти з виробництвом гречки в 1,5 рази більше, ніж внутрішнє споживання і навіть сформувати стратегічний запас", - повідомив Висоцький.

Хоча, за його словами, останні 5 років 30-40% гречки в Україні були імпортовані.

Як раніше повідомляв УНІАН, 7 вересня заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що з жовтня ціни на гречку на українському ринку знизяться.

За підсумками цьогорічної весняної посівної в Україні гречкою засіяно 75,3 тисячі гектар угідь.

Станом на 3 серпня середня ціна гречки в Україні досягла 100 гривень за кілограм.

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