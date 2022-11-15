Всі, хто хотів швидко отримати дозвільні документи, мали дати хабар.

В Одеській області викрили масштабну схему поборів з експортерів "зернового коридору".

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, викрито масштабну схему поборів посадовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області.

"Чиновники брали хабарі з суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області по так званому "зерновому коридору". Всі, хто хотів безперешкодно і швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи повинні були заплатити певну суму через посередників", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Для приховування своїх дій чиновники визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій і фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди.

В рамках розслідування проводиться ряд обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів кримінального провадження. Наразі вже вилучено кошти від незаконної діяльності, документальні матеріали, а також інші предмети та речі, які слугуватимуть доказами.

"Планується ухвалення рішення про оголошення підозри особам, причетним до правочину у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна", - повідомили в ДБР.

Раніше, 14 листопада, на брифінгу в Одесі генпрокурор України Андрій Костін заявив, що в Одесі проходять обшуки у посадових осіб Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів в Одеській області, які підозрюються у вимаганні хабарів від експортерів зерна.

Експорт зерна під час війни:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписала окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть попри заяви Російської Федерації про вихід з угоди.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

Вас також можуть зацікавити новини: