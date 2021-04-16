При цьому поголів'я свиней зросло на 3,7%.

Поголів'я великої рогатої худоби в Україні станом на 1 квітня 2021 року склало 3,139 млн голів, що на 6,4% менше, ніж на аналогічну дату 2020 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, поголів'я корів склало 1,668 млн голів, що на 5,7% менше, ніж на 1 квітня минулого року.

Поголів'я овець і кіз зменшилося на 5,2% і склало 1,31 млн голів.

Також повідомляється, що поголів'я птиці скоротилося на 4,9% в порівнянні з даними на 1 квітня минулого року – до 190,7 млн голів.

При цьому поголів'я свиней зросло на 3,7% і на звітну дату склало 5,99 млн голів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво яєць в Україні в січні-березні 2021 року скоротилося в порівнянні з таким же періодом минулого року на 13,7% – до 3,2 млрд штук, м'яса – на 6,2%, до близько 800 тис.тонн, а молока – на 4,9%, до 1,75 млн тонн.

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Автор: Ганна Нагорна