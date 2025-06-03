Тривалі дощі затримали посівну кампанію в деяких регіонах на два тижні.

Врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% до приблизно 51 млн метричних тонн (порівняно з 56,7 млн тонн) у 2024 році, згідно з найпесимістичнішими оцінками. Про це міністр сільського господарства України Віталій Коваль розповів у коментарі агентству Reuters.

Видання зазначає, що Україна є світовим виробником зернових та олійних культур, але врожай дуже залежить від сприятливих погодних умов як під час осінньої сівби, так і навесні.

Військові ризики, пов'язані з російським вторгненням, також знижують виробництво, оскільки фермери бояться або не можуть садити та збирати врожай. Значні площі також були захоплені або заміновані.

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"Нас чекає складний сезон. Аномально тепла зима, спочатку не було вологості, потім тривалі дощі затримали посівну кампанію в деяких регіонах на два тижні. Тому ми очікуємо зниження врожаю", – цитує Reuters Коваля.

За його словами, найбільш негативний прогноз щодо цьогорічного врожаю – мінус 10%.

"За очікуваннями, врожай зернових – мінус 10%, олійних – мінус 5%. Це точно не провал, але, дай Бог, ми все зберемо", – сказав він.

Даючи детальний прогноз, Коваль сказав, що у 2025 році Україна може зібрати близько 26 млн тонн кукурудзи, 4,5 млн тонн ячменю, 1,5 млн тонн дрібних зернових культур, 11,5 млн тонн насіння соняшнику та 11 млн тонн цукрового буряка.

Врожай пшениці, за словами міністра, може скласти від 20 до 22 млн тонн, а остаточна цифра залежатиме від погоди та факторів, пов'язаних з війною. Загальний же урожай олійних культур у 2025 році може зменшитися приблизно до 20,16 мільйона тонн з 21,18 у 2024 році, частково через зменшення врожаю ріпаку на 600 000 тонн.

Міністр відмовився надати прогноз експорту зерна з України на 2025-2026 роки, виходячи з поки що незрозумілих остаточних показників врожаю, але аналітики кажуть, що експорт становитиме 40,9 млн тонн, включаючи від 15 до 15,5 мільйона тонн пшениці.

Врожай в Україні – останні новини

Країни Східної Європи зазнали значних збитків від заморозків у квітні цього року, і це може призвести до дефіциту вишні й черешні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в травні повідомив, що українські аграрії пройшли екватор посівних робіт, і цьогорічний врожай очікується не меншим за минулорічний. Він зазначив, що Україна зможе забезпечити внутрішній ринок і матиме достатньо ресурсу, аби постачати продовольство в країни, де існує загроза голоду.

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