Агропродукція складає близько половини всього українського експорту.

Українські аграрії пройшли екватор посівних робіт, і цьогорічний врожай очікується не меншим за минулорічний. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наразі зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ. Це понад 4,3 млн гектарів. Очікуємо, що врожай 2025 року буде не меншим, ніж минулорічний", - сказав він під час засідання уряду.

Шмигаль додав, що Україна зможе забезпечити внутрішній ринок і матиме достатньо ресурсу, аби постачати продовольство в країни, де існує загроза голоду.

Відео дня

"Важливо, що морські ворота України на Чорному морі відкриті. Їх безпека надійно гарантована нашими Силами оборони. Українським морським коридором за час його функціонування пройшло 120 млн тонн вантажів, з них 76 млн тонн - це товари наших аграріїв", - сказав очільник уряду.

За словами прем'єра, сьогодні агропродукція складає близько половини всього українського експорту. Так, за 4 місяці 2025 року Україна експортувала товарів на понад 13 млрд доларів, з них 7,6 млрд доларів - це частка аграріїв та виробників продовольства.

Врожай 2025 в Україні

Незвично холодний травень цього року добряче нашкодив українським фермерам. Аграрії скаржаться, що через нічні заморозки вже втратили цьогорічний врожай деяких овочів, або принаймні те, що встигли посадити.

В Інституті садівництва НААН не виключають, що через вплив низьких температур може бути повністю втрачено врожай абрикосів та аличі, а також до 30% врожаю вишні й черешні внаслідок зниження фертильності пилку.

Вас також можуть зацікавити новини: