За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, до кінця року ми можемо втратити ще 600 мільйонів євро.

Протягом дії зернового ембарго Україна щомісяця втрачала близько 170 мільйонів євро.

Як йдеться в статті УНІАН, про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, зазначивши при цьому, що ціни на агропродукцію в Польщі наразі є ринковими, бо вони, в цілому, не зменшувались від початку широкомасштабної війни на українських теренах. Чого не скажеш про вартість українського збіжжя.

"До кінця року ми можемо втратити ще 600 мільйонів євро. В умовах війни для нас ці кошти були б надзвичайно важливими, – зазначив він. - Коли польський аграрій скаржиться, що отримує менше, це взагалі не можна порівняти з тим, що український товаровиробник не отримує нічого".

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Ембарго на українське зерно

Єврокомісія 15 вересня скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Натомість Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку ввели заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів.

Через це Україна подала позов проти цих країн до Світової організації торгівлі.

Також Денис Шмигаль заявив, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонню заборону щодо імпорту української агропродукції, то наша країна у відповідь заборонить імпорт певних категорій товарів із цих двох країн.

В свою чергу польська сторона почала погрожувати, що заборонить ввезення на територію Польщі більшого переліку українських продуктів, якщо влада України запровадить ембарго на імпорт деякої польської аграрної продукції.

Україна запропонувала Польщі консенсус щодо української агропродукції, який "фактично враховує усі побоювання польських фермерів".

В результаті міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що польська сторона готова до переговорів з Україною.

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