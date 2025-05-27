Західні виробники вже давно програють китайським конкурентам у ціновій боротьбі.

Компанія BYD різко знизила ціни на свої електромобілі у Китаї, посилюючи конкуренцію з Tesla. Про це повідомляє The Telegraph.

Відомий китайський виробник почав продавати свою базову модель майже на 75% дешевше, ніж найдешевший автомобіль Tesla. Це сталося після того, як хетчбек Seagull подешевшав на 20% – до 55 800 юанів (приблизно 7700 доларів).

Це приблизно чверть від вартості найдоступнішої моделі Tesla – Model 3, яка коштує 231 900 юанів.

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Компанія зі штаб-квартирою в Шеньчжені, серед інвесторів якої є Воррен Баффет, оголосила на вихідних про знижки на 22 моделі в Китаї до кінця червня. Цей крок став відповіддю на спад попиту на внутрішньому ринку та збільшення мит у ЄС і США.

Масові зниження демонструють жорстку конкуренцію на ринку. У квітні на складах дилерів залишилось непроданими рекордні 3,5 млн електрокарів – це найвищий рівень запасів із грудня 2023 року. Продажі постраждали через сповільнення економічного зростання в КНР.

Фахівці зазначають, що Tesla та інші західні виробники вже давно програють китайським конкурентам у ціновій боротьбі.

Так, у минулому місяці BYD уперше обігнала Tesla в Європі за обсягом продажів, а у січні випередила її у Великій Британії. Цьому сприяє "‎бойкот"‎ Tesla, спричинений підтримкою Дональда Трампа з боку Ілона Маска.

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Частка китайських автомобілів в українському автопарку невпинно зростає. Якщо казати про нові легкові авто, то абсолютним лідером у квітні став BYD Song Plus. На другому місці опинився Zeekr 001, тоді як третє посів Audi Q4, зібраний у Китаї.

Нагадаємо також, що у минулому місяці українці придбали майже 4 тисячі вживаних легкових авто, ввезених зі США. Найбільш популярним в цьому сегменті виявилась модель Tesla Model Y.

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