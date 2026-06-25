'Лузер' і 'китайська підробка': Ferrari знайшла винуватця у провалі електромобіля Luce

Новий електромобіль Ferrari спричинив справжній скандал в Італії.

Компанія Ferrari звільнила свого директора з маркетингу та комерції Енріко Гальєру (Enrico Galliera), який обіймав цю посаду протягом 16 років. Про це повідомляє autoevolution.

Таким чином, на думку фахівців, італійський бренд знайшов "цапа-відбувайла" після негативної реакції, з якою він зіткнувся через презентацію Luce, який став першим повноцінним електромобілем бренду.

Найбільшу хвилю критики викликав зовнішній вигляд Luce. Через мінімалістичний дизайн його називали "iPhone на колесах" і "Ferrari Multipla". Останнє є натяком на Fiat Multipla, який іноді називають "найпотворнішим автомобілем у світі".

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Дехто прозвав автомобіль "лузером" (гра слів із назвою Luce). Інші звернули увагу на те, що машина схожа на численні китайські новинки, які у свою чергу копіюють вдалі західні рішення.

Колишній CEO Ferrari Лука ді Монтедземоло також розкритикував модель, припустивши, що емблему бренду краще прибрати з автомобіля:

Якби я сказав те, що справді думаю, я б нашкодив Ferrari. Ми ризикуємо зруйнувати легенду. Мені дуже шкода

Своє невдоволення щодо першого електромобіля Ferrari висловив і міністр інфраструктури та транспорту Італії Маттео Сальвіні.

"І це зветься "інновація"? Хто знає, що сказав би Енцо Феррарі…", − заявив він.

Щоб створити дизайн Luce, Ferrari залучила колишнього головного директора з дизайну Apple, сера Джоні Айва, а також відомого промислового дизайнера Марка Ньюсона. Вони об’єдналися з головним дизайнером Ferrari Флавіо Манцоні для розробки першого електромобіля бренду. Він мав бути інноваційним, але водночас "не змінювати ДНК Ferrari". Останнє, на думку експертів, реалізувати не вдалося.

"Правда полягає в тому, що емблема "скакуна", розміщена з обох сторін автомобіля та на кермі, насправді може бути єдиним елементом, який ідентифікує Luce як Ferrari", − пише autoevolution.

Енріко Галлієра – чим відомий

Щодо самого Галлієри, то він здобув репутацію непохитного у своїх принципах, через що навіть отримав прізвисько "Доктор Ні". Це пов’язано з тим, що Галлієра особисто вирішував, кому дозволено купувати найексклюзивніші, лімітовані гіперкари компанії. Колишній топ-менеджер відомий тим, що ставив бренд вище за статус знаменитості, яка купує авто.

Під його керівництвом Ferrari занесла до "чорного списку" таких зірок, як Джастін Бібер і Кім Кардаш’ян, через неналежне обслуговування автомобілів та порушення заводських стандартів.

Ferrari вже знайшла заміну екс-керівнику. Новим директором із маркетингу та комерційних питань призначено Масіміліано Ді Сільвестре. Він офіційно приступить до виконання обов’язків 1 липня 2026 року.

Ferrari – останні новини

Останні роки італійський бренд не лише розчаровує фанатів, але й радує ефективними новинками. Так, минулого року Ferrari презентувала новий гібридний суперкар під назвою 849 Testarossa, покликаний повернути до життя одне з найвідоміших імен в історії бренду. Йдеться про легендарну Testarossa, що вироблялася з 1984 до 1991 року.

Ще раніше італійський бренд представив надпотужний суперкар 12Cilindri, оснащений високоборотним атмосферним двигуном V12. Це двомісне гран-турер купе з передньоцентральним розташуванням силової установки та приводом на задні колеса. Автомобіль здатний розвивати максимальну швидкість до 340 км/год.

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