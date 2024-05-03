Новинку розглядають у якості заміни знаменитої моделі Ferrari 812 Superfast.

У США презентували нову модель добре відомого італійського автовиробника, яка отримала назву Ferrari 12Cilindri. Про це повідомляє офіційний сайт Ferrari.

Авто оснастили високооборотним атмосферним двигуном V12. 819-сильна 12Cilindri може розігнатись до 100 км/год за 2,9 с і розвиває швидкість 340 км/год. Суперкар продають за ціною від 395 тис євро за купе і 435 тис євро – за кабріолет.

Дизайн автомобіля поєднує сучасні тенденції та класичний стиль знаменитої марки. За своїм силуетом Ferrari 12Cilindri дуже нагадує іншу відому модель – Ferrari Roma, яку виробляють з 2020 року.

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Насправді ж мова йде про наступника Ferrari 812 Superfast. Останню вперше показали на Женевському автосалоні 2017-го і того ж року почали продавати на ринку. Вона отримала 6.5-літровий V12.

В конструкції нового авто застосували карбон, тому маса Ferrari 12Cilindri складає лише 1567 кг. У салоні новинки розмістили три дисплеї, один із яких призначений для пасажира авто. Серед опцій є акустика Burmester із 15 динаміками.

Ferrari та інші елітні марки попадають до Росії

У 2022-му повідомлялось, що Ferrari припиняє виробництво автомобілів для російського ринку.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, Ferrari прийняла рішення зупинити виробництво автомобілів для російського ринку до подальшого повідомлення", – йшлося у заяві автовиробника.

Схоже рішення прийняла і інша відома італійська марка – Lamborghini.

Втім, у 2023-му повідомлялось, що в Росію продовжують завозити Ferrari, Lamborghini і інші розкішні авто. Зокрема, елітні британські автомобілі постачають опосередковано через країни колишнього Радянського Союзу.