Дизайнери нової моделі черпали натхнення у аеронавтиці та спортивних прототипах Ferrari 70-х років.

Компанія Ferrari представила новий суперкар 849 Testarossa, який отримав гібридну установку і покликаний відродити культове ім'я. Інформацію про модель розкрили на офіційному сайті бренду.

Славетне ім'я Testarossa добре знайоме кожному автомобільному ентузіасту. Оригінальну модель випускали з 1984 до 1991 року, після чого автомобіль модернізували і перейменували в 512 TR і F512 M.

На жаль, зовнішньої схожості зі старою Testarossa майже не спостерігається. Фактично Ferrari 849 Testarossa є результатом глибокої модернізації моделі SF90, який почали випускати у 2019 році.

Відео дня

Силова установка нового авто включає модернізований V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 830 к.с., який доповнений трьома електромоторами. Загальна потужність гібридної системи сягає 1050 к.с., що робить модель одним із найпотужніших гібридів на ринку.

Розгін до 100 км/год займає менше ніж 2,3 секунди, а до 200 км/год - близько 6,4 секунди. Максимальна швидкість Ferrari 849 Testarossa перевищує 330 км/год.

Початкова вартість Ferrari 849 Testarossa у кузові купе становить 460 000 євро, тоді як версія Spider (тип двомісного відкритого кузова) обійдеться не менше ніж у 500 000 євро.

Ferrari - інші новини

У минулому році Ferrari представила надпотужний суперкар, який отримав назву 12Cilindri.

Дизайн новинки поєднує сучасні тенденції та класичний стиль знаменитої марки. За своїм силуетом Ferrari 12Cilindri нагадує іншу відому модель – Ferrari Roma, яку виробляють з 2020 року.

Нагадаємо також, що торік з'явилися фото прототипу першого електрокара Ferrari. Фотографії викликали неоднозначну‎ реакцію поціновувачів легендарної марки.

Дехто був радий побачити перший електричний автомобіль, тоді як інші звернули увагу на його "‎дешевий"‎ зовнішній вигляд.

