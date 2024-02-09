Середня вартість автогазу по країні склала 26,78 грн за літр.

Протягом тижня середня вартість скрапленого газу в роздрібних мережах зменшилася на 52 копійки, до 26,78 грн за літр, випливає з даних Консалтингової групи "А-95".

В середньому найбільше здешевшав газ у мережі UPG − на 1,31 гривні, до 26,71 грн за літр, найменше − в мережі АМІС − на 9 копійок, до 26,23 грн за літр.

По 1 гривні скинули ОККО і WOG, тепер автогаз там продається по 28,14 і 28,11 грн за літр відповідно.

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Мережі SOCAR та KLO зменшили ціну літру автогаза на 1 гривню, до 27,99 та 26,99 гривень.

Мережа U.GO та Shell зменшили ціни на 50 та 84 копійки, до 26,95 та 26,81 гривні за літр відповідно. Державна "Укрнафта" знизила вартість літру автогазу на 50 копійок, до 25,90 гривень.

Однак не усі мережі АЗС зменшили ціни. Зокрема, ціна літру автогазу у VostokGaz зросла на 20 копійок, у Mango – на 6 копійок, до 26,39 та 26,75 грн за літр відповідно.

Наразі різниця між цінами на газ у преміум сегменті і в дискаунт-мережах становить у середньому 2,75 гривні. Водночас щедрих маркетингових акцій щодо газу мережі поки що не застосовують.

Ціни на автогаз

Зі слів операторів, попит на газ залишається дуже низьким. Після зменшення вартості пального реалізація майже не змінилася.

Різні джерела постачання газу впливають на можливості зниження цін у операторів. Ті мережі, які оперують тільки ресурсом внутрішнього виробництва, мають більше можливостей для подальшого просідання в ціні.

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