Це матиме вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів.

У 2024 році вартість пального в Україні зросте на 13,2%. Зростання в першу чергу буде зумовлене очікуваним підвищенням цін на нафту навесні цього року. Про це свідчать дані інфляційного звіту Національного банку України за січень 2024 року.

"Зниження світових цін на нафту в 2023 році сприяло сповільненню зростання цін на пальне. Однак їх очікуване підвищення навесні 2024 року та помірне зниження надалі зумовлять дещо швидше подорожчання пального цього року",– вважають у НБУ.

Також зазначається, що це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість пального стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту.

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До того в Нацбанку підкреслили, що зниження світових цін на нафту наприкінці року майже нівелювало ефект від повернення оподаткування пального, що діяло до вторгнення.

Ціни на пальне

УНІАН писав, що за тиждень з 19-го по 26 січня середня ціна на автогаз в Україні зменшилася на 30 копійок, до 27,60 грн за літр. Найнижча ціна на газ – 25,90 грн за літр – зафіксована у тернопільській мережі Green Wave, яка упродовж тижня скинула 50 копійок на літрі.

До того ж в Україні знову заборонили продаж деяких видів пального. Кабінет Міністрів України відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту "Євро-5". Відтепер паливо стандартів "Євро-3" та "Євро-4" продавати заборонено.

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