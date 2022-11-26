За тиждень вартість нафти впала ще на 2%

Ціни на нафту на світовому ринку продовжують падати. У п'ятницю, 25 листопада, вартість знизилася ще на 2% на тлі введення обмежень цін на нафту з Росії та попиту з боку Китаю.

За даними Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися до 83,63 доларів за барель. При цьому ф'ючерси на нафту марки WTI впали ще більше - на 2,1% і тепер торгуються на рівні 76,28 долара за барель.

Відзначається, що ціни на нафту падають третій тиждень. Так, нафта марки Brent до кінця тижня впала на 4,6%, а WTI - на 4,7%.

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Нагадаємо, що дипломати "Великої сімки" та ЄС обговорюють обмеження цін на нафту з Російської Федерації на рівні 65-70 доларів за барель. У зв'язку з цим очікується, що торги буду обережними напередодні угоди про "стелю цін", яке повинно вступити в силу 5 грудня.

Ембрарго на російську нафту - що відомо

Ще в травні представники країн-членів Європейського союзу домовилися про введення заборони на експорт російської нафти. Нові обмеження торкнуться поставок нафти з Росії по морю і повинні вступити в силу 5 грудня.

Крім того, в кінці червня "Велика семепка" запропонувала ввести граничні ціни на російську нафту. На думку глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, дане рішення скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії до країн ЄС вже до кінця року.

До кінця вересня доходи Москви від експорту нафти знизилися до 15,3 мільярда доларів - найнижчий показник за поточний рік. Вже 5 жовтня в РФ заговорили про скорочення обсягів видобутку нафти. Москва вже втратила 90% ринку нафти в Європі.

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